بث مباشر وحي مشاهدة مباراة النصر والباطن - قناة KSA SPORTS 2
يلتقي
النصر بقيادة ناصر الشمراني مع الباطن في مواجهة من العيار الثقيل تأتيكم الجمعة
في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات من بطولة الدوري السعودي
لكرة القدم، مباراة مرتقبة يحل خلالها بطل الدوري السعودي بقيادة ناصر الشمراني
وكتيبة من نجوم الملكي في مباراة نارية مع النادي العريق الباطن ومواجهة مثير، في
لقاء يبحث خلاله الفريقان عن تحقيق نتيجة قوية يدشنان بها انطلاقتهما في المسابقة
السعودية الكبرى.
ماتش
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النصر والباطن بث مباشر النصر ضد الباطن أون لاين اليوم 19-10-2018 في إطار
منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي 2018، يلا شوت بث مباشر مشاهدة
مباراة النصر والباطن بدون تقطيع نهائيا، مشاهدة مباراة النصر والباطن اليوم في
إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي 2018، والتي تقام على ملعب
نادي الباطن.
موعد
مباراة النصر والباطن اليوم
البطولة
: الدوري السعودي
القنوات
الناقلة: KSA SPORTS HD 1
– السعودية الرياضية 1
معلق
المباراة : لم يحدد بعد
الساعة
: 17:10 مساءًا بتوقيت مصر
الساعة
: 18:10 مساءًا بتوقيت السعودية
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النصر والباطن اليوم الجمعة بدون تقطيع وبجودة عالية HD.
في
مواجهة مرتقبة يحل فريق النصر السعودي متصدر دوري المحترفين السعودي ضيفا ثقيلا
على نظيره الباطن، في المباراة التي تقام بينهما في الخامسة و10 دقائق بتوقيت
القاهرة السادسة و10 دقائق بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري
السعودي.