بتروجت يعلن قائمته لمواجهة الاتحاد ويتدرب في الإسكندرية





أعلن الجهاز الفني لفريق بتروجت بقيادة طارق يحيى عن قائمة الفريق البترولي لخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا السبت في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري.





غادر بتروجت القاهرة اليوم متوجها للإسكندرية حيث يخوض الفريق المران الأخير اليوم هناك على أحد الملاعب الفرعية.





تضم القائمة كل من :





حراسة المرمى: محمد أبو المجد بونجا، علي فرج، محمد صبحي.





الدفاع: حسام حسن، إبراهيم القاضي ، أحمد صبحي ، أحمد عبد الرسول، أحمد السباعي، محمد رضا، جلال العقدة.





خط الوسط: حميد ماو، أحمد العجوز، محمد فييرا، شيملس بيكلي ، أحمد عبد الرحمن زولا، محمود عماد، سانت كوريه.





خط الهجوم : أحمد مصطفى لا لا ، محمد سالم، أحمد رؤوف.



