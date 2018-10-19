رابط بث حي الآنمشاهدة مباراة النصر والباطن بث مباشر اليوم الجمعة 19-10-2018

رابط بث حي الآن لايف مشاهدة مباراة النصر والباطن بث مباشر اليوم الجمعة 19-10-2018

وسيقاتل النصر من أجل تحقيق الفوز على الباطن لمواصلة الاستفادة من تأخر الزعيم بمباراة والبقاء في الصدارة وحيداً، لكن الأمر لن يكون سهلاً أبداً، فالأزرق السماوي سيقاتل على تحقيق انتصاراً يُعيده لمستواه الذي كان عليه الموسم الماضي، ويخرجه من نفق البداية المخيبة للموسم الحالي في الدوري السعودي.

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يلعب النصر بتشكيل مكون من كلا من: براد جونز- حمد آل منصور - عمر هوساوي - برونو أوفيني -خالد الغامدي- بيتروس - إبراهيم غالب- أحمد موسى - جوليانو - نور الدين أمرابط- عبد الرزاق حمد الله.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة النصر والباطن في الخامسة و10 دقائق بتوقيت القاهرة السادسة و10 دقائق بتوقيت مكة المكرمة وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORT HD 1.

رابط بث حي الآن لايف مشاهدة مباراة النصر والباطن بث مباشر اليوم الجمعة 19-10-2018

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رابط بث حي الآن لايف مشاهدة مباراة النصر والباطن بث مباشر اليوم الجمعة 19-10-2018





تشكيل النصر: براد جونز - حمد آل منصور - عمر هوساوي - برونو أوفيني - خالد الغامدي - بيتروس - إبراهيم غالب أحمد موسى - جوليانو - نور الدين أمرابط - عبد الرزاق حمد الله تشكيل الباطن: أدريانو فاتشيني - بندر المطيري - لوكاس تاليابيترا - سلطان المسرحي - مهنا العنزي - يوهان أرانخو - ماجد كنبه - آندريس باراكا - كريسان - عزيز بوهدوز - ميسايل رياسكوس