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عاجل.. النقل تعلن موعد بدء التشغيل التجريبي لمترو "نادي الشمس"

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:43 م
عاجل.. النقل تعلن موعد بدء التشغيل التجريبي لمترو نادي الشمس
أرشيفية
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يشهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، الساعة الواحدة من صباح غد، بدء التشغيل التجريبى للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، وذلك بحضور الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية الأنفاق، وقيادات هيئة الأنفاق .
 
وأضافت وزارة النقل، أن وزير النقل سيستقل أول قطار من محطة الأهرام للمترو بمصر الجديدة فى اتجاه محطة نادي الشمس، ويستقل الوزير آخر قطار بعد انتهاء التشغيل بالخط الثالث المفتتح منه المرحلتين الأولى والثانية من العتبة حتى الأهرام، حيث سيكمل القطار الأخير رحلته من محطة الأهرام نحو المشروع الجديد حتى يصل نادى الشمس.

المزيد عن: هشام عرفات مصر الجديدة محطة مترو المرج الخط الاول لمترو الانفاق
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