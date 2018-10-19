مباراة النصر والباطن اليوم (شاهد البث المباشر من هنا) تابع لايف مشاهدة مباراة النصر والباطن بالدوري السعودي (اضغط هنا )
الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:38 م
مباراة النصر والباطن اليوم (شاهد البث المباشر من هنا) تابع لايف مشاهدة مباراة النصر والباطن بالدوري السعودي (اضغط هنا )
سر غياب أحمد موسي عن مواجهة النصر السعودي اليوم أمام الباطن:
طلب النيجيري أحمد موسى من إدارة نادي النصر السعودي التواجد مع والدته نظرًا للحالة الصحية التي تمر بها، وبالفعل وافق النصر على طلب اللاعب ليغيب اليوم عن مواجهة الباطن، وبالتلي سيفقد العالمي اللاعب في مباراة الفريق القادمة، أمام الباطن، على أن يكون متواجدًا الأسبوع القادم في الرياض، وسينضم اللاعب إلى الغائبين عن مباراة الفريق غدًا، مثل المدافع البيروفي كريستيان راموس واللاعب أحمد الفريدي؛ بسبب ظروف والده الصحية، فيما استعاد الفريق اللاعب إبراهيم غالب.
مباراة النصر والباطن اليوم (شاهد البث المباشر من هنا) تابع لايف مشاهدة مباراة النصر والباطن بالدوري السعودي (اضغط هنا )
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