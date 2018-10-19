مباراة النصر والباطن اليوم (شاهد البث المباشر من هنا) تابع لايف مشاهدة مباراة النصر والباطن بالدوري السعودي (اضغط هنا )

سيفقد العالمي اللاعب في مباراة الفريق القادمة، أمام الباطن، على أن يكون متواجدًا الأسبوع القادم في الرياض،

وسينضم اللاعب إلى الغائبين عن مباراة الفريق غدًا، مثل المدافع البيروفي كريستيان راموس واللاعب أحمد الفريدي؛ بسبب ظروف والده الصحية، فيما استعاد الفريق اللاعب إبراهيم غالب.