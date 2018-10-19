Dawri Plus – مباراة النصر والباطن الدوري السعودي دوري بلس لايف HD





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بطاقة مباراة النصر والباطن اليوم

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موعد مباراة النصر والباطن اليوم

البطولة : الدوري السعودي

القنوات الناقلة: KSA SPORTS HD 1 – السعودية الرياضية 1

معلق المباراة : لم يحدد بعد

الساعة : 17:10 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 18:10 مساءًا بتوقيت السعودية

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تشكيل النصر:

براد جونز - حمد آل منصور - عمر هوساوي - برونو أوفيني - خالد الغامدي - بيتروس - إبراهيم غالب

أحمد موسى - جوليانو - نور الدين أمرابط - عبد الرزاق حمد الله

تشكيل الباطن:

أدريانو فاتشيني - بندر المطيري - لوكاس تاليابيترا - سلطان المسرحي - مهنا العنزي - يوهان أرانخو - ماجد كنبه - آندريس باراكا - كريسان - عزيز بوهدوز - ميسايل رياسكوس

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