مصدر أمني يكشف سبب وفاة شاب داخل شقته بالشيخ زايد





وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف المقدم مروان مشرف وكيل فرقة أكتوبر، وعثر على جثة المتوفي يرتدي كامل ملابسه، وتبين سلامة جميع الأبواب والنوافذ، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة، ولا يوجد شبهه جنائية في وفاته، وتم التحفظ على الجثة تحث تصرف النيابة العامة.





وأوضح مصدر أمني لبوابة "الفجر" أن المتوفي كان يقيم بمفرده، داخل الشقة، ويعاني من أمراض صدرية، وقبل الوفاه كان يوجد جرح داخلي بحلقه، سبب له ضيق تنفس، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة شاب متوفي داخل شقته بدائرة قسم الشيخ زايد، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، بالواقعة.كان تلقى اللواء رضا العمدة إخطارا من العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم سامح بدوي رئيس مباحث قسم الشيخ زايد، مفاده العثور على جثة شاب 37 سنة، داخل شقته بدائرة القسم.