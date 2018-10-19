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بعد إيوائها للإرهابيين.. قطريليكس تكشف محاولة الدوحة لتحسين صورتها

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 03:10 م
بعد إيوائها للإرهابيين.. قطريليكس تكشف محاولة الدوحة لتحسين صورتها
صورة أرشيفية
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وكالات
 

فضح حساب قطر يليكس، المحسوب على المعارضة القطرية، مزاعم الدوحة أنها صاحبة أفضل ضيافة فى المنطقة، فى الوقت التى أصبحت فيه مأوى للإرهابيين والمطلوبين دولياً.

وأضاف حساب قطر يليكس:"خرج رئيس هيئة السياحة القطرية حسن الابراهيم بتصريح هزلى زعما أن الدوحة صاحبة أفضل قطاع ضيافة بالمنطقة فى إطار محاولات النظام البائسة لتحسين صورته الملطخة بدعم ورعاية الإرهابيين وإيواء المطلوبين دوليا".

وذكر الفيديو المنشور، أن الدوحة تحاول تحسين صورتها  حيث زعمت أنها صاحبة أفضل ضيافة فى المنطقة، وهى التى فتحت أبوابها ليوسف القرضاوى وتغدق عليه بالأموال وللإرهابيين من الإخوان المطلوبين دوليا ، كما أنها تنفق بسخاء على مرتزقة الاحتلال التركى لقطر.

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