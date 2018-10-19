موعد مباراة النصر والباطن

النصر Vs الباطن.

البطولة : الدوري السعودي.

القنوات الناقلة : Dawri Plus 3 HD .

الملعب : ملعب الملك عبد الله الرياضية

المعلق : لم يحدد بعد

الحكم : سيمون لي أيفانس

مباراة ذهاب

الاسبوع 6

درجة الحرارة المتوقعة 33°C

موعد المباراة :

6:10 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:10 مساءاً بتوقيت مصر .

6:10 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:10 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:10 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:10 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:10 مساءاً بتوقيت العراق .

5:10 مساءاً بتوقيت السودان .

6:10 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:10 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:10 مساءاً بتوقيت تونس .

4:10 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:10 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:10 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:10 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:10 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:10 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:10 مساءاً بتوقيت قطر.

3:10 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:10 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

شاهد مباراة النصر والباطن اليوم | مشاهدة مباراة النصر والباطن | بث مباشر مباراة النصر والباطن HD

في مواجهة مرتقبة يحل فريق النصر السعودي متصدر دوري المحترفين السعودي ضيفا ثقيلا على نظيره الباطن، في المباراة التي تقام بينهما في الخامسة و10 دقائق بتوقيت القاهرة السادسة و10 دقائق بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري السعودي.

معلومات عن المباراة:

يدخل فريق النصر مباراة اليوم وهو في صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 15 نقطة جمعهم من 5 مباريات، لكنه ليس صاحب العلامة الكاملة الوحيد، فجاره اللدود الهلال انتصر هو الآخر في جميع مبارياته، لكنه لم يخض إلا 4 مبارياتٍ في الدوري هذا الموسم، لذلك يحتل المركز الثالث برصيد 12 نقطة، أما المركز الثاني فيحتله الأهلي برصيد 13 نقطة.

وسيقاتل النصر من أجل تحقيق الفوز على الباطن لمواصلة الاستفادة من تأخر الزعيم بمباراة والبقاء في الصدارة وحيداً، لكن الأمر لن يكون سهلاً أبداً، فالأزرق السماوي سيقاتل على تحقيق انتصاراً يُعيده لمستواه الذي كان عليه الموسم الماضي، ويخرجه من نفق البداية المخيبة للموسم الحالي في الدوري السعودي.

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يلعب النصر بتشكيل مكون من كلا من: براد جونز- حمد آل منصور - عمر هوساوي - برونو أوفيني -خالد الغامدي- بيتروس - إبراهيم غالب- أحمد موسى - جوليانو - نور الدين أمرابط- عبد الرزاق حمد الله.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة النصر والباطن في الخامسة و10 دقائق بتوقيت القاهرة السادسة و10 دقائق بتوقيت مكة المكرمة وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORT HD 1.

شاهد مباراة النصر والباطن اليوم | مشاهدة مباراة النصر والباطن | بث مباشر مباراة النصر والباطن HD