بث مباشر مباراة التعاون والفيصلي اليوم | مشاهدة مباراة التعاون بدون تقطيع | مشاهدة مباراة التعاون والفيصلي اون لاين

في مباراة شبه متكافئة تغلفها الصعوبة بدرجة كبيرة يلتقي الفيصلي مع التعاون عند الساعة 6.10 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة على أمل خطف النقاط الثلاث لأي منهما، فالفيصلي بحاجة ماسة للنقاط الثلاث لإيقاف مسلسل الخسائر والمستويات المتواضعة والتي أطاحت برأس جهازه الفني السابق بعد الخسارة أمام الأهلي 0 / 2 والتي أزَّمت موقف الفريق في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط ولا يفصله كثيراً عن الاتحاد صاحب المركز الأخير، ولذا سيلعب من أجل الفوز والخروج من أزمة الخسائر، وسيرمي الفريق بأوراقه المهمة من البداية، وربما تتغير طريقة لعب الفريق بعد إقالة المدرب إلى 4 / 2 / 3 / 1 بدلاً من 4 / 4 / 2.



بث مباشر مباراة التعاون والفيصلي اليوم | مشاهدة مباراة التعاون بدون تقطيع | مشاهدة مباراة التعاون والفيصلي اون لاين





يلتقي التعاون بقيادة ناصر الشمراني مع الفيصلي في مواجهة من العيار الثقيل تأتيكم الجمعة في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، مباراة مرتقبة يحل خلالها بطل الدوري السعودي بقيادة ناصر الشمراني وكتيبة من نجوم الملكي في مباراة نارية مع النادي العريق الفيصلي ومواجهة مثير، في لقاء يبحث خلاله الفريقان عن تحقيق نتيجة قوية يدشنان بها انطلاقتهما في المسابقة السعودية الكبرى.





موعد مباراة التعاون والفيصلي

التعاون Vs الفيصلي.

البطولة : الدوري السعودي.

القنوات الناقلة : Dawri Plus 3 HD .

الملعب : ملعب الملك عبد الله الرياضية

المعلق : لم يحدد بعد

الحكم : سيمون لي أيفانس

مباراة ذهاب

الاسبوع 6

درجة الحرارة المتوقعة 33°C

موعد المباراة :

6:10 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:10 مساءاً بتوقيت مصر .

6:10 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:10 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:10 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:10 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:10 مساءاً بتوقيت العراق .

5:10 مساءاً بتوقيت السودان .

6:10 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:10 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:10 مساءاً بتوقيت تونس .

4:10 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:10 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:10 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:10 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:10 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:10 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:10 مساءاً بتوقيت قطر.

3:10 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:10 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:10 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





بث مباشر مباراة التعاون والفيصلي اليوم | مشاهدة مباراة التعاون بدون تقطيع | مشاهدة مباراة التعاون والفيصلي اون لاين

كما يمكنكم متابعة مباراة التعاون والفيصلي بالتعليق باللغة العربية على قناة Dawri Plus 3 HD.









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