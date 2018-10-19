الفيصلي والتعاون.. مباراة الفيصلي والتعاون بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة التعاون اليوم Youtube | شاهد الفيصلي الآن

قدم فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي، جزيل الشكر إلى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بسبب دعمه لجميع الأندية السعودية خلال الفترة الحالية.





ويحتل الفيصلي المركز الحادي عشر في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 4 نقاط، جمعهم من فوز وتعادل في 5 مباريات.





الفيصلي والتعاون.. مباراة الفيصلي والتعاون بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة التعاون اليوم Youtube | شاهد الفيصلي الآن







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موعد مباراة التعاون والفيصلي





التعاون Vs الفيصلي.

البطولة : الدوري السعودي.

القنوات الناقلة : Dawri Plus 3 HD .

الملعب : ملعب الملك عبد الله الرياضية

المعلق : لم يحدد بعد

الحكم : سيمون لي أيفانس

مباراة ذهاب

الاسبوع 6

درجة الحرارة المتوقعة 33°C

موعد المباراة :

6:10 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:10 مساءاً بتوقيت مصر .

6:10 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:10 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:10 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:10 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:10 مساءاً بتوقيت العراق .

5:10 مساءاً بتوقيت السودان .

6:10 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:10 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:10 مساءاً بتوقيت تونس .

4:10 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:10 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:10 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:10 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:10 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:10 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:10 مساءاً بتوقيت قطر.

3:10 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:10 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:10 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





الفيصلي والتعاون.. مباراة الفيصلي والتعاون بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة التعاون اليوم Youtube | شاهد الفيصلي الآن









