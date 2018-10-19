ننشر تفاصيل قتل فرد أمن على يد عاطل ببولاق الدكرور





وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن جثة المجني عليه بعد تشريح الجثة وإعداد تقرير بسبب وفاته.



كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم بقتل فرد أمن، نشبت بينه وبين صاحب محل لبيع الخمور مشاجرة بسبب رفض الأول دفع ثمن زجاجة بيرة للأخير، وتدخل على إثرها المجني عليه لفض المشاجرة، وأثناء ذلك توجه المتهم لمحل فرارجي وأحضر سكين وطعن بها فرد الأمن محدثا إصابته التي أودت بحياته في الحال.كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، مفاده قيام عاطل بقتل فرد أمن، طعنا بسلاح أبيض سكين، بدائرة القسم.وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين المتهم سيد. س، عاطل، وبين صاحب محل لبيع الخمور، بسبب رفض الأول دفع ثمن زجاجة بيرة قام بشرائها من الأخير، وتدخل على إثرها بسيوني.م، فرد أمن، لفض المشاجرة، وأثناء ذلك توجه المتهم لمحل فرارجي وأحضر سكين وطعن بها فرد الأمن محدثا إصابته التي أودت بحياته في الحال.