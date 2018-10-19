بث مباشر 'رابط يلا شوت' .. مباراة الفيصلي والتعاون بتاريخ 19-10-2018 - الدوري السعودي - يوتيوب (بدون تقطيع) HD

يدخل الفريق التعاوني بوضع أفضل فنياً وعناصرياً ولكنه لم يوفق في التقدم لمزاحمة فرق المقدمة بتعادله الأخير مع الشباب بهدف لمثله، وهو ما رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، ويأمل في العودة بالنقاط الثلاث والتقدم نحو الأمام والمنافسة على المقاعد الأولى.





تتواصل مساء اليوم الجمعة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جولته السادسة والتي ستلعب خلالها أربع مباريات، ففي المجمعة يستضيف الفيصلي نظيره التعاون في الوقت الذي يحل فيها النصر ضيفاً على الباطن في حفر الباطن ، ويلتقي الرائد مع الفتح في بريدة، وتختتم اللقاءات بقمة القاع الصعبة في لقاء يجمع الاتحاد مع أحد في جدة.





يلتقي التعاون بقيادة ناصر الشمراني مع الفيصلي في مواجهة من العيار الثقيل تأتيكم الجمعة في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، مباراة مرتقبة يحل خلالها بطل الدوري السعودي بقيادة ناصر الشمراني وكتيبة من نجوم الملكي في مباراة نارية مع النادي العريق الفيصلي ومواجهة مثير، في لقاء يبحث خلاله الفريقان عن تحقيق نتيجة قوية يدشنان بها انطلاقتهما في المسابقة السعودية الكبرى.



