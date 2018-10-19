بث مباشر 'رابط يلا شوت' .. مباراة الفيصلي والتعاون بتاريخ 19-10-2018 - الدوري السعودي - يوتيوب (بدون تقطيع) HD
الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:46 م
يدخل الفريق التعاوني بوضع أفضل فنياً وعناصرياً ولكنه لم يوفق في التقدم لمزاحمة فرق المقدمة بتعادله الأخير مع الشباب بهدف لمثله، وهو ما رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، ويأمل في العودة بالنقاط الثلاث والتقدم نحو الأمام والمنافسة على المقاعد الأولى.
تتواصل مساء اليوم الجمعة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جولته السادسة والتي ستلعب خلالها أربع مباريات، ففي المجمعة يستضيف الفيصلي نظيره التعاون في الوقت الذي يحل فيها النصر ضيفاً على الباطن في حفر الباطن ، ويلتقي الرائد مع الفتح في بريدة، وتختتم اللقاءات بقمة القاع الصعبة في لقاء يجمع الاتحاد مع أحد في جدة.
يلتقي التعاون بقيادة ناصر الشمراني مع الفيصلي في مواجهة من العيار الثقيل تأتيكم الجمعة في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، مباراة مرتقبة يحل خلالها بطل الدوري السعودي بقيادة ناصر الشمراني وكتيبة من نجوم الملكي في مباراة نارية مع النادي العريق الفيصلي ومواجهة مثير، في لقاء يبحث خلاله الفريقان عن تحقيق نتيجة قوية يدشنان بها انطلاقتهما في المسابقة السعودية الكبرى.
موعد مباراة الفيصلي والتعاون مباشرالتعاون Vs الفيصلي.البطولة : الدوري السعودي.القنوات الناقلة : Dawri Plus 3 HD .الملعب : ملعب الملك عبد الله الرياضيةالمعلق : لم يحدد بعد الحكم : سيمون لي أيفانسمباراة ذهابالاسبوع 6درجة الحرارة المتوقعة 33°C موعد المباراة : 6:10 مساءاً بتوقيت السعودية .5:10 مساءاً بتوقيت مصر .6:10 مساءاً بتوقيت فلسطين .6:10 مساءاً بتوقيت الأردن.6:10 مساءاً بتوقيت سوريا .6:10 مساءاً بتوقيت لبنان .6:10 مساءاً بتوقيت العراق .5:10 مساءاً بتوقيت السودان .6:10 مساءاً بتوقيت اليمن .5:10 مساءاً بتوقيت ليبيا .4:10 مساءاً بتوقيت تونس .4:10 مساءاً بتوقيت الجزائر .4:10 مساءاً بتوقيت المغرب .7:10 مساءاً بتوقيت الإمارات.6:10 مساءاً بتوقيت البحرين.7:10 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.6:10 مساءاً بتوقيت الكويت .6:10 مساءاً بتوقيت قطر.3:10 مساءاً بتوقيت موريتانيا.6:10 مساءاً بتوقيت جزر القمر .4:10 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
التعاون Vs الفيصلي.
البطولة : الدوري السعودي.
القنوات الناقلة : Dawri Plus 3 HD .
الملعب : ملعب الملك عبد الله الرياضية
المعلق : لم يحدد بعد
الحكم : سيمون لي أيفانس
مباراة ذهاب
الاسبوع 6
درجة الحرارة المتوقعة 33°C
موعد المباراة :
6:10 مساءاً بتوقيت السعودية .
5:10 مساءاً بتوقيت مصر .
6:10 مساءاً بتوقيت فلسطين .
6:10 مساءاً بتوقيت الأردن.
6:10 مساءاً بتوقيت سوريا .
6:10 مساءاً بتوقيت لبنان .
6:10 مساءاً بتوقيت العراق .
5:10 مساءاً بتوقيت السودان .
6:10 مساءاً بتوقيت اليمن .
5:10 مساءاً بتوقيت ليبيا .
4:10 مساءاً بتوقيت تونس .
4:10 مساءاً بتوقيت الجزائر .
4:10 مساءاً بتوقيت المغرب .
7:10 مساءاً بتوقيت الإمارات.
6:10 مساءاً بتوقيت البحرين.
7:10 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
6:10 مساءاً بتوقيت الكويت .
6:10 مساءاً بتوقيت قطر.
3:10 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
6:10 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
4:10 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
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