ضبط عاطلين لتزويرهما رخصة قيادة والسمسرة داخل مرور بنها

تمكنت مباحث المرور بالقليوبية، من ضبط عاطلين لقيامهما بتزوير رخصة قيادة والآخر يقوم بأعمال السمسرة بوحده مرور بنها، تم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور بالقليوبية، بضبط "ا.س.ا" 37 عامًا، عاطل، ومقيم دائرة مركز بنها، حال توجده بوحدة مرور بنها، لاستبدال رخصة القيادة المهنية الثالثة رقم 8343 إلى الثانية،وبفحص المستندات المقدمة تبين قيامه بتقديم مؤهل دراسى دبلوم المدارس الزخرفية الدور الثانى المنسوب صدوره إلى أدارة بنها التعليمة ( يشتبه في كونه مزور )، وبالاستعلام من الجهة المنسوب إليها صدور المؤهل أفادت بأنه غير صحيح ( مزور )



وبمواجهة المتهم المضبوط قرر قيامه بشراء المؤهل الدراسى من أحد الأشخاص ويدعى "عراقى"، والمقيم ميت عاصم – دائرة مركز بنها نظير مبلغ مالى قدرة 6000 جنيه، وقام بإنهاء الإجراءات شخص يدعى "علاء" المقيم ذات العنوان، جارى ضبطهما،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8470 لسنة 2018م إدارى مركز بنها،وجارى العرض علي النيابة العامة.



كما تم ضبط المدعو" ج. ب. ا" 51 سنه، عاطل، حال تواجده بصالة التراخيص بوحدة مرور بنها وقيامه بممارسة أعمال السمسرة لإنهاء الإجراءات الترخيصية للراغبين نظير مبلغ مالى وضبط بحوزته مبلغ مالى 100 جنيه عملات مختلفة وعدد ( 2 ) صورة رخصة تسيير، و( 4 ) ايصالات توريد نقدية وعدد ( 1 ) أورنيك فحص بيئى وعدد ( 3 ) خطاب لمصلحة الضرائب وتم التحفظ عليه.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6273 لسنة 2018،جنح قسم ثان بنها والعرض علي النيابة العامة.

