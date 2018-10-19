هازارد : يمكنني إنهاء مسيرتي في تشيلسي



وقال هازارد في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "لا توجد مشكلة على الإطلاق، يمكنني إنهاء مسيرتي في تشيلسي، أنا سعيد جدًا في هذا النادي وأسرتي سعيدة هنا".



واختتم هازارد تصريحاته قائلاً : "إذا لم أذهب لإسبانيا فهذه ليست مشكلة، أنا أحب المشجعين وأعتقد أنهم يبادلونني نفس الشعور، مهما يحدث في المستقبل سأكون سعيدًا، هذا كل شيء".

أعرب البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي عن سعادته في صفوف الفريق وأكد أنه يمكنه إنهاء مسيرته فيه على الرغم من رغبته في اللعب لريال مدريد.