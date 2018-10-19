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"غاب الخطيب".. إلغاء صلاة الجمعة بمسجد الاستقامة في بني سويف (صور)

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 03:07 م
غاب الخطيب.. إلغاء صلاة الجمعة بمسجد الاستقامة في بني سويف (صور)
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احمد فتحى الدسوقي
 
ألغيت صلاة الجمعة بمسجد الاستقامة بقرية "غياضة الشرقية" التابعة لمدينة بني سويف الجديدة، بشرق النيل، لعدم وجود خطيب للجمعة، ما تسبب في حالة استياء عارم بين أهالي القرية، وخلا المسجد تمامًا من المصلين، الذين ألقو باللوم على إدارة الأوقاف بمركز بني سويف.

وقال على عثمان، أحد أهالي القرية، إنهم توجهوا للمسجد كعادتهم لأداء صلاة الجمعة، وانتهى المؤذن من الأذان، وانتظروا وصول خطيب الجمعة إلا أنه لم يصل، حتى مرور 10 دقائق من بدء الخطبة بمساجد القرى المجاورة، مما دفعهم لترك المسجد والتوجه لأداء الصلاة بأحد المساجد الأخرى، مطالبًا وكيل وزارة الأوقاف بالتحقيق في الواقعة التي أثارت حالة من الاستياء والغضب الشديدين بين أهالي القرية.

وأكد الشيخ محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، أنه لم يتلق أي شكوى بخصوص الواقعة، لكنه سيفتح تحقيقًا عاجلًا، للتحقق منها وسبب عدم توفير خطيب للجمعة بالمسجد، مؤكدًا أنه سيتم مجازاة المُقصر أشد الجزاء "احنا بنعامل ربنا" وعملنا لا يقبل أي تقصير أو تجاوز.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه يسعى خلال تلك الفترة لترسيخ مبدأ الالتزام بالضوابط والتعليمات داخل المساجد، خاصة فيما يخص التزام الخطباء والمؤذنين والعاملين بالحضور، والتزامهم ايضًا بتنفيذ تعليمات الوزارة فيما يخص قرار اقتصار تشغيل مكبرات الصوت بالمساجد على خطبة الجمعة والأذان فقط، لافتًا إلى أنه قرر الأسبوع الماضي نقل إمام المسجد الكبير بمدينة ببا لمركز إهناسيا لمخالفته تعليمات الوزارة بشأن مكبرات الصوت.
"غاب الخطيب".. إلغاء صلاة الجمعة بمسجد الاستقامة في بني سويف (صور)
"غاب الخطيب".. إلغاء صلاة الجمعة بمسجد الاستقامة في بني سويف (صور)
"غاب الخطيب".. إلغاء صلاة الجمعة بمسجد الاستقامة في بني سويف (صور)
"غاب الخطيب".. إلغاء صلاة الجمعة بمسجد الاستقامة في بني سويف (صور)
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