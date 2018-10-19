مشاهدة مباراة النصر والباطن اليوم 19-10-2018 في الدوري السعودي (دوري جميل) بث مباشر

الغيابات والتشكيل المتوقع للنصر السعودي

سيغيب عن النصر متوسط ميدانه عبد العزيز الجبرين للإصابة، ورغم عودة سلطان الغنام للتدريبات الجماعية سريعاً بعد الإصابة التي تعرض لها في اللقاء الودي ضد الفيصلي، قد لا يدفع به كارينيو لإراحته وتأكد تعافيه.





سيبدأ المدرب الأوروجواياني اللقاء بنفس طريقته الفعالة التي وضعته في قمة ترتيب الدوري السعودي حتى الآن، ومن المتوقع أن يدفع بإبراهيم غالب بجانب بيتروس في وسط الميدان بعد تأكد غياب الجبرين.





التشكيل | 4-2-3-1





براد جونز

حمد آل منصور - عمر هوساوي - برونو أوفيني - خالد الغامدي

بيتروس - إبراهيم غالب

أحمد موسى - جوليانو - نور الدين أمرابط

عبد الرزاق حمد الله









الغيابات والتشكيل المتوقع للباطن

لن يغيب عن الباطن أي لاعب للإصابة أو الإيقاف في اللقاء ضد النصر، وسيكون الفريق كامل العدد في مواجهة العالمي، وسيستخدم المدرب فرانكي فيركاوتيرن أفضل أسلحته للخروج من اللقاء بالفوز أو التعادل على أقل تقدير.





التشكيل | 4-3-3





أدريانو فاتشيني

بندر المطيري - لوكاس تاليابيترا - سلطان المسرحي - مهنا العنزي

يوهان أرانخو - ماجد كنبه - آندريس باراكا

كريسان - عزيز بوهدوز - ميسايل رياسكوس









موعد مباراة النصر والباطن

النصر Vs الباطن.

البطولة : الدوري السعودي.

القنوات الناقلة : Dawri Plus 3 HD .

الملعب : ملعب الملك عبد الله الرياضية

المعلق : لم يحدد بعد

الحكم : سيمون لي أيفانس

مباراة ذهاب

الاسبوع 6

درجة الحرارة المتوقعة 33°C

موعد المباراة :

6:10 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:10 مساءاً بتوقيت مصر .

6:10 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:10 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:10 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:10 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:10 مساءاً بتوقيت العراق .

5:10 مساءاً بتوقيت السودان .

6:10 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:10 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:10 مساءاً بتوقيت تونس .

4:10 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:10 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:10 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:10 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:10 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:10 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:10 مساءاً بتوقيت قطر.

3:10 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:10 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:10 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .







