رومينيجيه لوسائل الإعلام : سنحمي لاعبينا ومدربنا ونادينا



وقال رومينيجه في تصريحات في مؤتمر صحفي عقده اليوم : "ما حدث بعد مباراة ألمانيا أمام هولندا لا يمكن قبوله، فالهجوم الذي تعرض له اللاعبون خاصة لاعبي بايرن لن نسمح به أبدًا هنا".



وأضاف: "مانويل نوير كان أفضل حارس في العالم 4 مرات وليس ه ناك خلافًا على قدراته، وما حققه على مدار السنوات الماضية. كما هو الحال مع ماتس هوميلز وجيروم بواتينج، يبدو أن هناك أناس لا يدركون معنى الكرامة".



وتابع : "هذا الكلام ينطبق أيضًا على فرانك ريبيري وآريين روبن، بعد مساهمتهما على مدار العقد الماضي مع الفريق. أريد أن أذكركم بأنهما فازا بكل شيء ومناقشة عمرهما أمر غير مهذب".



وأردف قائلا : "لا يجب أن ننسى تتويج ألمانيا بمونديال 2014 بفضل عدد هائل من لاعبي بايرن، فقبل 3 أسابيع كانت الأمور على ما يرام لكني لا أجد سببا للتعامل مع الفريق بهذه الطريقة لمجرد تعثرنا في آخر 4 مباريات".



واختتم رومينيجه تصريحاته قائلاً : " النادي قرر عقد المؤتمر الصحفي صباح اليوم من أجل إيقاف الأنباء الكاذبة المتداولة عبر الصحف بشأن الفريق، سنحمي لاعبينا ومدربنا ونادينا".

شن كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ اليوم الجمعة هجوما ضاريا على وسائل الإعلام عقب هجومها على لاعبي الفريق خصوصًا الألمان، كما بدد الشكوك حول مستقبل مدرب الفريق نيكو كوفاتش.