حبس عاطل بملوي بتهمتي الشروع في القتل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بالمنيا

أمر المستشار أحمد الفولي المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، حبس عاطل 4 أيام وتوجيه تهمتي، الشروع بالقتل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص



تلقى اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث، يفيد بوصول "خالد.ح" 35 عامًا، صاحب مقهى، مقيم بعزبة مروان بقرية تونا الجبل بمركز ملوي، مصاب بطلق ناري باماكن متفرقة بأنحاء الجسم.



وانتقل المقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز ملوي والرائد أحمد رافت معاون اول المباحث الى مسرح الواقعة وتبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه واحد رواد المقهى ويدعى "عمر.ع" 19 عامًا، عاطل، مقيم بالقرية بسبب عدم دفع مبلغ مالي 85 جنيها ثمن بعض المشروبات كان احتسائها الجاني وعندما طالبه امام روادالمقهى واهالي القرية فقام بالمماطلة وبعدها أخرج سلاح ناري من جلبابه وأطلق عليه طلقة خرطوش اصابته في الرقبة والصدر والبطن ولاذا بالهرب.



وبتقنين الإجراءات القانونية تمكن النقباء محمد أبوطاقية وعمرو عاشور ومحمد البدري، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة فرد خرطوش.