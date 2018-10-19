العثور على 40 جواز سفر مصري و120 آخرين بحوزة صاحب شركة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء شركة وهمية وإستخدامها في ارتكاب أعمال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو "هشام ج.م"، 49 سنة، مقيم بالقليوبية، بإنشاء شركة وهمية بدون ترخيص كائنة بالقاهرة، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج، بعد قيامه بالإعلان على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية والأجنبية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وحصوله على مبالغ مالية طائلة منهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور بمقر المكتب المُشار إليه، وعُثر بحوزته على

40 جواز سفر مصري، 2 جواز سفر سوري، 120 صورة جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة، 16 صورة تأشيرة عمل لإحدى الدول العربية "مزورين بالكامل" يحملون ذات رقم التأشيرة، 3 شهادات تطعيمات حج وعمرة، خالية من البيانات، وممهورين بأختام شعار الدولة المقلدة، 6 إيصالات توريد نقدية خالية من البيانات، وممهورين بأختام شعار الدولة المقلدة، إعلان عن تأشيرات عمل بمهن مختلفة بدول عربية وأجنبية، 3 شهادات قياس مستوى مهارة خاصة بضحاياه، مجموعة من إيصالات إستلام نقدية، هاتف محمول خاص بالمتهم المذكور محمل بالعديد من صور المستندات المزورة المضبوطة.

يشار إلى أنه أثناء ضبط المتهم بمقره سالف الذكر تبين وجود 3 من مسئولي شركات سياحة مختلفة، بسؤالهم تبين قيامهم بدفع مبلغ 74 ألف ريال سعودي للمتهم المذكور، لتوفير أتوبيسات لتنقلات الحجاج أثناء موسم الحج المنصرم دون الوفاء بذلك، وحضورهم للمطالبة بمبالغهم المالية السابق دفعها.

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.