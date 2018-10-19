مفاجأة.. خبير عسكري يكشف دلالات تفقد الرئيس السيسي للقاعدة الجوية فجر اليوم

وأشار خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن زيارة الرئيس السيسي للقاعدة الجوية رسالة طمأنة للمصريين في الداخل، لافتا إلى أن موعد الزيارة يؤكد على أهمية العمل حيث أن اليوم هو عطلة رسمية.



قال اللواء عادل عمدة، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإحدى القواعد الجوية، هي رسالة جديدة يقدمها الرئيس للداخل والخارج، تؤكد معرفته بحجم التحديات على مصر، ويطمئن بنفسه على سير العمل.