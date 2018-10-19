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سر غضب عامر عامر من إدارة الزمالك

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:37 م
سر غضب عامر عامر من إدارة الزمالك
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هاني عصام
 
تنتاب عامر عامر حارس مرمى فريق الانتاج الحربي حالة من الغضب الشديد في الأيام الماضية تجاه مسئولي الزمالك رغم وجود مفاوضات واتصالات قوية بين الطرفين في وقت سابق وإجراء إسماعيل يوسف عضو مجلس الزمالك سلسلة من الاتصالات باللاعب والتفاوض على ضمه للفريق.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب عن غضبه من مسئولي الزمالك بسبب مماطلتهم في المفاوضات وعدم الجدية الكاملة والتأخر في إرسال عرض رسمي لنادي الانتاج الحربي بحسب الاتفاق الذي كان قائما بينهما من قبل.

مماطلة الزمااك دفعت عامر عامر لفتح الباب أمام تلقي باقي العروض ومناقشتها بعدما كان يضع عرض الزمالك أولوية بالنسبة له لكنه يخشى من التجميد حال انتظار الزمالك وعدم الاكتفاء بالاتصالات الهانفية والمفاوضات الشفهية بين الطرفين.

ووجه اللاعب رسالة واضحة لمسئولي الزمالك أنهم إذا كانوا يرغبوا في ضمه فعليهم أن ينهوا الصفقة بشكل سريع مع إدارة الانتاج الحربي والاتفاق على الأمور المالية خاصة وأن عقده لازال مستمر ولا يمكن أن ينتقل للزمالك في يناير دون موافقة الانتاج.

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