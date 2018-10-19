الأردن: مسيرة تطالب باسترداد الباقورة والغمر من إسرائيل





نظم أردنيون، اليوم الجمعة، مسيرة في العاصمة الأردنية، عمان، للمطالبة بالتحرك لاستعادة منطقتي الباقورة والغمر، اللتين يستأجرهما الاحتلال الإسرائيلي.





وانطلقت المسيرة من أمام مجمع النقابات المهنية، نحو رئاسة الوزراء، وسط تواجد أمني.





وردد المشاركون هتافات ورفعوا يافطات تطالب بالتحرك لاسترداد الباقورة والغمر قبل الموعد النهائي.





ولم يتبق أمام الحكومة الأردنية لاستعادة منطقتي الباقورة والغمر على الشريط الحدودي، إلا أيام قليلة مع اقتراب 26 أكتوبر المقبل، الموعد النهائي لإخطار الاحتلال الإسرائيلي برغبة المملكة، في إنهاء الاتفاق على المنطقتين الحدوديتين، تمهيداً لاستعادتهما، وفق ما جاء في أحد بنود معاهدة وادي عربة بين الأردن وإسرائيل في 1994، والذي تنتهي فعاليته في 26 أكتوبر(تشرين الأول) 2019.





اخطار السلطات الأردنية لإسرائيل لا يعني عودة المنطقتين آلياً إلى السيادة الأردنية، وتتطلب عودتهما إجراءات ربما تطول أعواماً لكنها تبدأ بإخطار الحكومة الأردنية نظيرتها الإسرائيلية برغبتها في إنهاء "الانتفاع" قبل تاريخ انتهائه بعام كامل لمنع التجديد تلقائياً لفترة مماثلة وهي 25 عاماً.