ضبط محكوم عليه هارب من 199 حكم قضائي

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، من ضبط محكوم عليه هارب في 199 حكم قضائي "نصب– شيكات– تبديد".

حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، هروب المحكوم عليه "حسين م.ى"، مواليد 1986، مدير وشريك شركة عقارات، مقيم بدائرة (قسم شرطة العجوزة) بالجيزة، والصادر ضده (199) حكم حبس جزئي في قضايا "نصب، شيكات، تبديد" بإجمالي عقوبات (367) سنة وقيمة الكفالات 187 ألف جنيه، وإجمالي المديونيات 15 مليون جنيه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مكان إختباء المذكور بدائرة (قسم شرطة بولاق الدكرور) وعقب إتخاذ الإجراءات أمكن ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.