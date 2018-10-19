قطاع السجون يستجيب لنزلاء السجون بنقلهم إلى المودع بها ذويهم

استجاب قطاع السجون يستجيب لعدد من طلبات نزلاء السجون بنقلهم إلى السجون المودع بها ذويهم "أشقاء – أبناء– أباء" وذلك في لفتة إنسانية.

وفي إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل نزلاء السجون لإنخراطهم في مدارج المجتمع عقب إنتهاء العقوبة من خلال التأهيل النفسي والإجتماعي لكافة نزلاء السجون، فقد وافق قطاع السجون على ملتمس عدد من نزلاء السجون، بنقلهم إلى السجون المودع بها ذويهم "أشقاء– أبناء– أباء"، لما يمثله ذلك من مشقة على ذويهم أثناء زيارتهم.

حيث تم نقل (67) نزيل من سجون مختلفة، إلى السجون المودع بها ذويهم (أشقاء، أبناء، أباء)، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية النفسية والإجتماعية للنزلاء، وتحقيق أكبر قدر من التواصل الإجتماعى لهم.