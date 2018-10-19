صدمة "عاطفية" لنيمار بعد التتويج بالسوبر كلاسيكو

أعلنت الممثلة البرازيلية برونا ماركيزين انتهاء علاقتها العاطفية مع لاعب كرة القدم نيمار، موضحة أن القرار اتخذه نجم فريق باريس سان جيرمان.





وأشارت ماركيزين (23 عاماً) في تصريحات نشرتها مجلة فوج البرازيل إلى أن انتهاء علاقتها بالمهاجم البرازيلي لم يأت لدوافع سياسية كما تكهنت بعض شبكات التواصل الاجتماعي.





وأبرزت الممثلة التي تحظى بشهرة واسعة في البرازيل بفضل مشاركتها في العديد من المسلسلات: "فقط أود أن أوضح هذه النقطة لأننا نعيش لحظات دقيقة وخطيرة، لحظات بها الكثير من الكراهية، وانتهاء علاقتنا ليس له صلة بذلك"، في إشارة للعملية الانتخابية التي تجري في البلد اللاتيني حالياً وتشوبها حالة من الانقسام.





وأعربت ماركيزين عن "احترامها" و"حبها" لنيمار الذي كانت قد عادت إليه أواخر العام الماضي عقب انفصالهما من قبل في منتصف 2017.





وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تكهنت على مدار الأسبوع الماضي بانتهاء علاقة ماركيزين بنيمار بعد أن ظهرت الممثلة البرازيلية في صور بأحد الجزر ولم تكن ترتدي الخاتم الذي أهداه لها نجم السيليساو.





وبدأت علاقة مهاجم باريس سان جيرمان والممثلة البرازيلية للمرة الأولى في 2013 حين كان نيمار لا يزال يلعب بين صفوف سانتوس المحلي، لكن خلال السنوات الأخيرة انفصلا أكثر من مرة.





يذكر أن توج منتخب البرازيل بكأس السوبر كلاسيكو والتي أقيمت في السعودية بعد فوز راقصي السامبا على الأرجنتين بهدف دون رد في اللقاء النهائي.



