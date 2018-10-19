يلا شوت | مشاهدة مباراة بيراميدز والاسماعيلي في الدوري المصري | كورة لايف | رابط مشاهدة مباراة الاسماعيلي

يترقب متابعو الكرة العربية والمصرية قمة نارية تجمع فريق الإسماعيلي ونظيره بيراميدز، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي ستكون مذاعة حصريا عبر أون سبورت ونايل سبورت، بث مباشر مباراة الإسماعيلي ضد بيراميدز عبر شوت فور لايف.





مباراة بيراميدز اف سي والاسماعيلي ستكون قمة لا شك، فهي تجمع بين فريقين كبيرين، الأول يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الأول الإنتاج الحربي (18 نقطة)، والفوز سيعني له اعتلاء الصدارة ورفع رصيده للنقطة التاسعة عشر، شوت فور لايف بث مباشر بيراميدز VS الاسماعيلي.





تقام مباراة الاسماعيلي ضد بيراميدز اف سي، ستكون عبر On Sport، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة بتوقيت أبو ظبي، وسيعلق على اللقاء المعلق المصري الشهير حاتم بطيشة.





ورغم أن الإسماعيلي يعاني هذا الموسم على مستوى النتائج، إلا أن جماهير الدراويش يسعون لخطف نقاط الفوز تحت القيادة الفنية للمدرب البرتغالي جورفان فييرا، الذي حط في رحال الإسماعيلية بعد رحيل الجزائري خير الدين مضوي.

موعد مباراة بيراميدز والاسماعيلي