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اتهامات لعمال "عاشور" بالتجسس على المحامين

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:24 م
اتهامات لعمال عاشور بالتجسس على المحامين
سامح عاشور - نقيب المحامين
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شيماء عبد الغني
 
اشتكى عدد من المحامين من سوء معاملة عمال النقابات الفرعية، وتتعلق آخر تلك الشكاوى بنقابة إمبابة وذلك عبر مذكرة تم تقديمها بهذا الخصوص لنقيب المحامين سامح عاشور، وتضمنت الشكوى نقل كل ما يدار بغرفة اللجنة النقابية لأعضاء بمجلس النقابة العامة، وسوء الخدمة، وبطء الاستجابة لطلبات المحامين. وحسب مصدر بنقابة المحامين، فإن هذه الشكوى ليست الأولى من نوعها، خاصة مع قرب موعد انتخابات نقيب المحامين. ورغم الشكاوى إلا أن مجلس النقابة لم يحرك ساكناً، وضرب بها عرض الحائط، ما فاقم المشاكل بين العاملين والمحامين، الذين ابتعدوا عن مناقشة أمورهم داخل غرف النقابات الفرعية.
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