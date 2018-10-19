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رئيس سموحة ينتقد تعيين "نور الدين" حكما لمباراة حرس الحدود

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:21 م
رئيس سموحة ينتقد تعيين نور الدين حكما لمباراة حرس الحدود
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علاء خليف
 
انتقد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة تعيين الحكم إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة سموحة ضد حرس الحدود التي ستقام في تمام الثالثة عصر اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ11 للدوري المصري.

وكتب رئيس سموحة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": اشكر اتحاد كرة القدم ولجنة حكامه الموقرة علي تعيين الكابتن ابراهيم نور الدين لمباراة سموحة والحرس وهذة ثاني مباراة يحكمها لنا في خلال خمس اسابيع دوري ممتاز بعد كل المشاكل التي حدثت بيننا وبينه وبين العديد من الاندية المشاركة في الدوري واهمها الاهلي والزمالك ،حقيقي انا تاكدت ان هناك تعمد ان نكره كرة القدم وليس هناك رغبة في استمرار سموحة في الدوري العام".

رئيس سموحة ينتقد تعيين "نور الدين" حكما لمباراة حرس الحدود
المزيد عن: محمد فرج عامر سموحة وحرس الحدود سموحة حرس الحدود الحكم إبراهيم نور الدين إبراهيم نور الدين
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