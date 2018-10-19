ضبط 3 أشخاص بحوزتهم بنك عملات متحرك بالإسكندرية

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مصطفى ع.م، مواليد 1980، أعمال حرةن "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، حمدي أ.ع، مواليد 1980، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي متخذان من منطقة سيدي جابر (بالإسكندرية) مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي المؤثم، ومقابلة عملائهما من المصريين المترددين على تلك المنطقة من راغبي التعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تعاملهما مع المدعو "رمضان ع.ع" -"يحمل جنسية الأول" مواليد 1964، مقيم بدائرة (قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية) وبحوزته مبلغ (3000دولار أمريكي) وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة بحوزتهم ( 250000جنيه مصري- 51840 دولار أمريكي- 1070 دينار ليبي- 100 مائة يورو- 28 فيزا كارت بأسماء لأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية هاتفى محمـول).

بمواجهة المتهمَين اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وقرر الأول بأن كروت الفيزا كارت المضبوطة بحوزته خاصة ببعض الأشخاص تحصل عليها منهم، وملصق عليها الأرقام السرية الخاصة بكل كارت حيث يقوم بسحب مبالغ مالية منها من خلال ماكينات الصراف الآلي بالبنوك المصرية، وتحويلها للعملة الأجنبية وإرسالها لهم مقابل عمولة يتقاضاها نظراً للقيود المصرفية على حد السحب بالبنوك بالدولة التابعين لها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.