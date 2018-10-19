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20 لاعبا في قائمة بتروجت لمواجهة الاتحاد السكندري

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:18 م
20 لاعبا في قائمة بتروجت لمواجهة الاتحاد السكندري
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أحمد الهواري
 
كشف طارق يحيى المدير الفني لفريق بتروجت عن قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا السبت في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري.

تضم القائمة 20 لاعبا وهم:-

حراسة المرمى: محمد أبو المجد بونجا، علي فرج، محمد صبحي 

الدفاع: حسام حسن، إبراهيم القاضي ، أحمد صبحي ، أحمد عبد الرسول، أحمد السباعي، محمد رضا، جلال العقدة 

خط الوسط: حميد ماو، أحمد العجوز، محمد فييرا، شيملس بيكلي ، أحمد عبد الرحمن زولا، محمود عماد، سانت كوريه 

خط الهجوم : أحمد مصطفى لا لا ، محمد سالم، أحمد رؤوف

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