20 لاعبا في قائمة بتروجت لمواجهة الاتحاد السكندري

كشف طارق يحيى المدير الفني لفريق بتروجت عن قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا السبت في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري.





تضم القائمة 20 لاعبا وهم:-





حراسة المرمى: محمد أبو المجد بونجا، علي فرج، محمد صبحي





الدفاع: حسام حسن، إبراهيم القاضي ، أحمد صبحي ، أحمد عبد الرسول، أحمد السباعي، محمد رضا، جلال العقدة





خط الوسط: حميد ماو، أحمد العجوز، محمد فييرا، شيملس بيكلي ، أحمد عبد الرحمن زولا، محمود عماد، سانت كوريه





خط الهجوم : أحمد مصطفى لا لا ، محمد سالم، أحمد رؤوف



