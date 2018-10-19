كواليس وأسرار حزب الوفد

1- أميرة أبوشقة





أصبحت ابنة بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، من أبرز المرشحين بقوة لعضوية الهيئة العليا للحزب، والمتحكمة فعلياً فى الأمور التنظيمية، وأفادت مصادر مطلعة أن أميرة تولت مؤخراً مهمة تجديد مقر الحزب بداية من الحديقة إلى المكاتب الداخلية، خاصة مكتب والدها.





كما أصبحت تهتم بكل صغيرة وكبيرة داخل الحزب، ويقوم أمن البوابة باستئذانها أولاً قبل السماح بدخول الزوار، وهى من تقرر دخول الأعضاء والقيادات لوالدها من عدمه. وتتدخل فى اختيار برامج اللجان، خاصة لجنة الإعلام، وذلك تمهيدا لترشحها لمنصب عضو الهيئة العليا.









2- تسعيرة الانتخابات





قرر المستشار بهاء أبو شقة، وضع تسعيرة لانتخابات الهيئة العليا المقرر إجراؤها فى ١٥ نوفمبر القادم، بقيمة ١٠٠٠٠ جنيه كحد أدنى، يدفعها الراغب فى الترشح، وذلك بهدف توفير مقابل إقامة الجمعية العمومية خلال فترة الانتخابات، ويبلغ عدد أعضاء الهيئة العليا ٦٠ عضواً، وهو ما سيوفر الكثير من أموال الحزب.





ومن أبرز الذين أبدوا رغبتهم فى الترشح جمال منصور، وفؤاد بدراوى، الذى يرغب فى الوصول إلى منصب سكرتير عام الحزب، وياسر الهضيبى، وياسر قورة، نائب رئيس الحزب للشئون البرلمانية.









3- ألاعيب البدوي





تسبب قرار التحقق من العضوية قبل السماح بالدخول لمقر الحزب، فى استياء العديد من الأعضاء، خاصة القدامى، بالإضافة لحدوث العديد من المشادات الكلامية على البوابة الرئيسية، واستنجاد البعض بهانى سرى الدين، لإدخالهم.



