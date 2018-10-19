"المستريحين كترو".. أخصائي نقل وتوصيل غاز يستولى على مليون ونصف جنيه

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين، والإستيلاء منهم على قرابة 1.5 مليون جنيه بزعم توظيفها.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بجنوب الصعيد) من بعض المواطنين بقيام المدعو "السيد أ.م"، 32 سنة، أخصائي بإحدى شركات نقل وتوصيل الغاز، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم (بمحافظة سوهاج) بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم في مجال الإستثمار العقاري، وتجارة الأراضي.

بالبحث والتحري تأكدت صحة الواقعة، وتبين قيام المذكور بتلقى (1360000) مليون وثلاثمائة وستون ألف جنيه، بقصد توظيفها لهم في مجال الإستثمار العقاري، وتجارة الأراضي، مقابل حصولهم على أرباح شهريةن إلا أنه لم يلتزم بما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.