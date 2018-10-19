العفو عن 353 من نزلاء السجون.. أبرز الأحداث × أسبوع

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الأسبوع المنصرم، أحداث هامة أبرزها الإفراج بالعفو عن 353 من نزلاء السجون والإفراج الشرطي عن 487 سجينا، ورحيل الرئيس السوداني الأسبق عبد الرحمن سوار الذهب، ووفاة طبيبة المطرية سارة أبو بكر، وتجديد ترخيص الأدوية البشرية كل 10 سنوات.





رحيل عبد الرحمن سوار الذهب

ورحل عن عالمنا الرئيس السوداني الأسبق عبد الرحمن سوار الذهب-الذي السلطة عقب انتفاضة أبريل 1985 قبل أن يسلم مقاليد السلطة للحكومة الجديدة عام 1986 ويعتزل العمل السياسي- عن عمر يناهز 83 عامًا في العاصمة السعودية الرياض- .





وفاة الطبيبة سارة أبو بكر

وانتشرَ صباح يوم الاثنين، أنباء عن وفاة الطبيبة سارة أبو بكر مصطفى، التي كانت تعمل نائبة أطفال بمستشفى المطرية، وقد أخلت طرفها من العمل بالمستشفى، مُنذ شهر يوليو عام 2017، وانتقلت للعمل بمستشفى آخر، صعقا بالكهرباء في حمام سكن الطبيبات بمستشفى المطرية التعليمي، وذلك أثناء زيارتها لزميلاتها بالمستشفي حيث قررت المبيت بسكن الطبيبات، إلا أن وزارة الصحة والسكان نفت ذلك وأكدت أنها توفيت وفاة طبيعية، نتيجة "هبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى توقف عضلة القلب".





الإفراج بالعفو عن 353 من نزلاء السجون

واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 455/ 2018 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد السادس من أكتوبر.





وانتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 353 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.. وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 487 نزيلاً إفراجاً شرطياً، بإجمالى عدد 840 مفرج عنهم.





يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.









تجديد ترخيص الأدوية البشرية كل 10 سنوات

وأصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارا وزاريا رقم 600 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات إعادة تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية.





ونص القرار على إعادة تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية كل 10 سنوات، بناء على طلب من صاحب المستحضر إلى إدارة التسجيل في السنة الأخيرة من صلاحية إخطار التسجيل.





جنايات القاهرة ترفض استئناف المتهم بقتل طالب الرحاب

رفضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين حسنين الاستئناف المقدم من المتهم "محمود.ا" على أمر حبسه، ووجهت النيابة للمتهم تهمة الاشتراك مع المتهم الرئيسي "أشرف.ح" في قتل طالب الرحاب بسام أسامة، وتزوير محررات رسمية وهي بطاقة رقم قومي.





كانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار مخد رشاد، قد جددت حبس المتهم " أشرف.ح" وسائقه السوري "يحيى"، وابنته "حبيبة" و5 آخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بالقتل العمد لطالب الرحاب "بسام أسامة".





وتواصل نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، التحقيق مع المتهم بقتل طالب الرحاب "أشرف حامد"، وخطيبته "حبيبة"، والسائق السورى "يحيى"، و5 متهمين آخرين.



