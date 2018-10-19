وزير التجارة يبحث مع ممثلى شركة نستله المشروعات المستقبلية للشركة في السوق المصرى









أكد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة علي تنمية وتطوير قطاع التصنيع الغذائي باعتباره أحد أهم القطاعات الصناعية والتصديرية بالاقتصاد القومي، لافتا الي التزام الوزارة بتقديم كافة الحوافز والامكانيات للنهوض بهذا القطاع بما يفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للسوقين الاقليمي والعالمي .





جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد شركة "نستله شمال شرق افريقيا" برئاسة السيد/ معتز الحوت رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للشركة والذي تناول مشروعات الشركة الحالية في مصر والتوسعات الاستثمارية التي ستنفذها الشركة بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء المهندس/ حسام فريد مستشار الوزير لشئون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال والمهندس/ أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.





وقال الوزير ان الشركة ستقوم خلال شهر يناير المقبل بافتتاح مصنع جديد لانتاج القهوة، مشيرا الى ان المصنع يضم 8 خطوط انتاج تعمل باحدث انظمة تكنولوجيا التحكم فى الأدارة التصنيعية وأعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية لسلامة الأفراد والجودة للمنتجات، حيث سيوفر المصنع الجديد منتجات مصرية عالية الجودة تنافس فى الأسواق العالمية وتفتح المجال لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.





واضاف نصار ان الاقتصاد المصري قد تجاوز مبكراً تداعيات الازمة الاقتصادية التي ضربت عدد كبير من دول المنطقة العربية خلال المرحلة الماضية ، مشيرا الي ان مصر تمتلك حالياً فرصاً استثمارية متميزة في مختلف المجالات الصناعية بصفة عامة وفي مجال الصناعات الغذائية بصفة خاصة .





واوضح الوزير ان الوزارة تسعى لجعل مصر محوراً صناعياً وتصديرياً لاسواق دول منطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا ، لافتا الي ان الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية علي تفعيل التوجهات التسويقية لمكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج وهو الامر الذي يسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية .





ومن جانبه قال معتز الحوت رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذى لشركة "نستله شمال شرق افريقيا" ان الشركة قامت خلال السنوات الخمس الماضية بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري بقيمة تصل الى مليار جنيه ، لافتا الي ان خطة عمل الشركة الحالية في مصر ترتكز علي 3 محاور اساسية تشمل التوسع الاستثمارى وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات.





ولفت الى ان شركة نستله مصر تعد مركزا تصنيعيا وتصديريا محورياً بمنطقة شمال شرق أفريقيا، والتى تشمل دول مصر وليبيا والسودان كما ان الشركة توفر 3000 فرصة عمل مباشرة وما يقرب من 1500 فرصة عمل غير مباشرة، مشيرا الى ان مصر تمتلك امكانيات كبيرة من حيث القوى الشرائية و القوى العاملة وهو ما يجعل منها محورا مهما لجذب الاستثمارات بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا.





وأوضح الحوت ان الفترة المقبلة ستشهد بدء تصدير منتجات الشركة لعدد من الاسواق الرئيسية بالمنطقة تشمل السوق المغربي واسواق شرق افريقيا ،مشيرا الي ان الشركة تنفذ حاليا برامج تدريبية متطورة في مجال "التغذيه السليمة" تستهدف تفعيل منظومة الصحة والسلامة بمختلف الصناعات وتسهم في زيادة جودة المنتج المصري .





جدير بالذكر ان منتجات الشركة تتواجد فى مصر منذ ما يقرب من150 سنة وتمتلك الشركة في مصر حاليا 3 مصانع تنتج العديد من المنتجات الغذائية المتميزة بالسوق المصري تشمل النسكافيه والمياة المعدنية ومنتجات الألبان ومنتجات تغذية الاطفال.















