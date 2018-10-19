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"التضامن" تفوز بجائزة أفضل فكرة فيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان الهند السينمائي الدولي

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:05 م
التضامن تفوز بجائزة أفضل فكرة فيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان الهند السينمائي الدولي
مهرجان دلهي السينمائي الدولي
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فاز فيلم وزارة التضامن الاجتماعي "فرصة تانية" بجائزة أفضل فكرة في المسابقة الرسمية لمهرجان دلهي السينمائي الدولي في دورته السابعة.

تسلم الجائزة مخرج الفيلم مهند دياب استشاري التوثيق المرئي للوزارة، في الحفل الختامي للمهرجان.

من جانبها أبدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي سعادتها وفخرها الشديد بالحصول على الجائزة، مشيرة إلى أنها تلقت مكالمة هاتفية من مديرة تصوير هندية أبدت إعجابها بفكرة الفيلم، واستخدام الوزارة لأبناء محكوم عليهم بالحبس للتعبير عن طموحاتهم ولعرض ما تم من أعمال تطوير بالمرج، معتبرة أنها فكرة عالمية تتخطى الحدود.

من جانبه، أعرب مهند دياب عن سعادته بحصد جائزة لمصر في المهرجان وحول ردود أفعال الجمهور حول مشاهدة الفيلم ووصْف الفكرة بأنها عالمية تتخطى الحدود.

وتدور أحداث فيلم فرصة تانية حول تطوير المؤسسات العقابية بالمرج وسرد مدى التغيير الذي حدث بها، ودورها في إنشاء جيل سوي ومعالجة الخلل الذي تعرض له.

ولاقت فكرة الفيلم قبول الكثيرين، فيما أثارت بوسترات الفيلم المختلفة شغف الحاضرين ومعرفة القصص وراءها.

ونال فيلم "فرصة تانية" إعجاب الحضور بمهرجان دلهي؛ حيث ُعُرض بحضور عدد من المخرجين وكتاب السيناريو والمهتمين بالسينما الروائية القصيرة والتسجيلية من مختلف أنحاء العالم. 

يذكر أن فيلم "فرصة ثانية" سيشارك أيضا بالمسابقة الرسمية لمهرجان الخرطوم للفيلم العربي الأسبوع المقبل.
المزيد عن: وزارة التضامن مهرجان دولي مهرجان الهند السينمائي الدولي فيلم التضامن
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