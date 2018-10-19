مسئول بالفيوم يفرض إتاوات على رجال الأعمال لعمل لافتات ترحيب برئيس الوزراء

قبل ساعات من الزيارة المرتقبة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التى أعلن عنها اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات السياحية والتنموية بالمحافظة، حدثت أزمة بسبب «حذاء» رئيس وحدة محلية بمركز أبشواي.





وانتهت بتدخل المحافظ والشرطة وبعض القيادات التنفيذية لحلها، مقابل عزل رئيس الوحدة المحلية من منصبه واختيار آخر للقيام بأعماله.





الأزمة بدأت خلال إعلان محافظ الفيوم عن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور هالة زايد، وزير الصحة، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.





واجتمع قيادات المحافظة لوضع خطة الزيارة لإحدي المدارس الخاصة، لأن الزيارة كان مقرر لها يوم السبت، وأغلب المدارس إجازة فى هذا اليوم، وتم الاتفاق على زيارة مدرسة «الراهبات»، إلى جانب زيارة لمستشفى الفيوم العام وافتتاح وحدات علاجية ورعاية صحية جديدة، بالإضافة لمتابعة حملة علاج «فيروس سي»، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والسياحية بشاطئ بحيرة قارون وقرية شكشوك، والتى تعتبر أشهر منطقة سياحية بالمحافظة.





وقبل الزيارة توجه أحمد السيد، رئيس الوحدة المحلية لشكشوك، وقام بحملة مكبرة للنظافة وإزالة التعديات على البحيرة، تمهيدا لاستقبال رئيس الوزراء، إلا أن أصحاب المطاعم أبلغوه بأن هناك موظفين بالمحليات، طالبوهم بسداد 500 جنيه للنظافة وإنشاء بوابات استقبال للسادة الوزراء.





ورفض بعض أصحاب المطاعم إزالة لافتاتهم، بداعى أنهم يدفعون مقابلها رسوما شهرية للمحليات، بقيمة 300 جنيه للافتة الواحدة، ما تسبب فى مشادة كلامية، انتهت بتبادل الاتهامات بين الأهالى وموظفى المحليات بمركز ومدينة ابشواى وشكشوك بالفيوم.





وتطور الأمر إلى خلع رئيس الوحدة المحلية حذاءه لأصحاب المشروعات الاستثمارية المجتمعين معه قبل الزيارة، قائلا: «أنا جزمتى أشرف من القرية واللى فيها»، وتصاعد الموقف وانتهى بالتراشق اللفظي، ما اضطر الشرطة إلى التدخل.





وأرسل اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، حسن موافى مدير مكتب السكرتير العام المساعد، لاحتواء الأزمة التى لا تزال قائمة بعد فشل الجلسات العرفية والرسمية للحل.



