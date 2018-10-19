عاجل.. تحذير للمصريين في إيطاليا

ناشدت وزارة القوى العاملة، من خلال مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا، الشباب بتحري الدقة عند التفكير في الحصول علي عقد موسمي، وضرورة التأكد من بيانات صاحب العمل ومدي قانونية الشركة وعنوانها، وذلك من خلال التواصل مع الوزارة أو المستشار العمالي.





وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه المستشار العمالي عزت عمران، إلى أنه بمتابعة سوق العمل الايطالي، وأي إجراءات أو قرارات، فضلا عن أي ظواهر تؤثر على العمالة المصرية بالسلب أو الإيجاب رصد المكتب ظاهرة التجارة بالعقود الموسمية أو ما يسمي عقود "فلوسي"، فبدلًا من أن تكون تلك العقود بابا لدخول إيطاليا بصورة شرعية وبدون مقابل، تحولت إلى تجارة.





وأوضح أن المفروض أن صاحب العمل "مزارع أو مطاعم سياحية" يمكنه استقدام عمالة موسمية للعمل لديه فعلا لمدة تتراوح بين 3 إلي 9 شهور والعودة مرة اخري للوطن الأم، فقد رصد المكتب وقابل العديد من العمالة المصرية التي وصلت لإيطاليا عن طريق عقد موسمي بعد دفع مبلغ كبير من المال يتراوح بين 5 آلاف إلى 10 آلاف يورو لمجرد دخول إيطاليا فقط بدون توفير عمل له.



