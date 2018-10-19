صابر الرباعي: أتمنى أن أخلص تارى من الناس التى تنشر العنصرية والعنف

صابر الرباعى حالة فنية تونسية فريدة، عراب الدورة الأخيرة لأيام قرطاج الموسيقية، لكل أغنياته حكايات مثيرة، يتحدث عنها للمرة الأولى، ويكشف قصة حبه الأول، ومتى دخل شارع الغرام، ومن هن أجمل نساء الدنيا فى عينيه، وغيرها، فى السطور التالية.









■ على غرار اسم أغنيتك الشهيرة شارع الغرام، متى دخلت أول مرة الشارع، وأصبحت من المغرمين؟





- أول مرة أدخل هذا الشارع، كان عمرى وقتها 15 عاما تقريبا، وكانت قصة حب لزميلة فى نفس المدرسة بتونس، وانتهت كأى قصة حب بين صغيرين، لكن ظلت هى قصة الحب الأولى فى حياتى، أذكرها وأذكر كل تفاصيلها، الحب الأول لا ينسى على الإطلاق.









■ صابر الرباعى يقول لمن واحشنى جدا؟





- والدى رحمة الله عليه، هو أكثر شخص أشتاق له فى حياتى الآن، وأحتاج دعمه ونصحه ومساندته لى التى كانت طوال الوقت.









■ متى شعرت أنك ملكت الكون؟





- حينما غنيت أغنيتى أتحدى العالم، وقتها شعرت أننى ملكت الكون.









■ بتعد حبايبك؟





- طوال الوقت أفعل ذلك، لأنهم فى تناقص كبير، لذا ألزم العد.









■ من هى أجمل نساء الدنيا فى عينيك؟





- بلا شك تلك المرأة التى تقف بجوار زوجها فى وقت محنته.









■ هل تحديت العالم؟





- لم أفعل ذلك يومًا ما بل دائمًا ما أشعر أننى تحديت نفسى فقط.









■ متى يحكى صابر الرباعى «على اللى جرى» ؟





- أعتقد أنه لن يحدث أبدا لأننى شخص قليل الحكى، وكتوم بطبعى، وأحيانا أحكى لصديقى على المولى فقط.









■ متى تشعر أنك خلصت تارك؟





- أتمنى أن أخلص تارى من الناس التى تحاول أن تدس التفرقة والعنصرية والعنف بيننا سواء كنا فى تونس أو خارجها.









■ هل هناك شخص مثّل الحب عليك؟





- ولا مرة حدث ذلك ولن يستطيع أحد أن يفعل ذلك.









■ هل مثلت الحب من قبل؟





- أبدًا لأننى لست مضطرًا لفعل ذلك، فلماذا أمثل الحب على الآخر، فلا يوجد داع من وجهة نظرى، كما أنه ليس من صفاتى الشخصية فعل مثل هذه الأمور.









■ تقول لمن «يا عسل»؟





- أقولها دون أدنى شك لابنتى.









■ هل كل جراحك شفيت تمامًا أم هناك جرح ما شفى كما غنيت وقلت ذلك؟





- كل جراحى شفيت الحمد لله، ولا يوجد ولا جرح ما شفى.









■ تقول لمن «متخافش منى»؟





- لصديقى المقرب على المولى.









■ متى قلت «كش ملك»؟



