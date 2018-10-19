مدرب الأهلي: درسنا وفاق سطيف جيدا.. وجاهزون لخوض مباراة العودة بالجزائر

أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأضاف: الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون حرص على مشاهدة العديد من مباريات الفريق الجزائري الأخيرة؛ للاستعداد لمواجهة العودة.





وأوضح أن هناك حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبين لتخطي عقبة الفريق الجزائري من أجل حجز بطاقة التأهل إلي الدور النهائي.





وقال إن الفريق سوف يخوض المران مرتين علي ملعب ٨ مايو بولاية سطيف الجزائرية التي تحتضن المباراة وذلك وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤكدًا أنها فرصة جيدة لتجهيز اللاعبين لخوض المباراة على الترتان.





وأكمل أنه يتمنى أن يحالف اللاعبين التوفيق في مباراة وفاق سطيف؛ من أجل استكمال مشوار الفريق بنجاح في البطولة الإفريقية التي تبقى الهدف الرئيسي للجميع؛ من أجل استعادة اللقب الإفريقي وتمثيل القارة في كأس العالم للأندية.





وأتم يوسف: "اللاعبون لديهم رغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية تقودنا إلى النهائي ونثق بشدة في قدراتهم لتحقيق تلك الخطوة المهمة".