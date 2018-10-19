رانيا يوسف: "احلويت بعد الطلاق"

تعيش الفنانة رانيا يوسف فترة انتعاشة فنية هذه الأيام، بعدما انتهت من تصوير فيلم سينمائى، وتصور فيلمين آخرين، التقينا برانيا لنتحدث معها عن سر النشاط الفنى الكبير بعد انفصالها.









■ لديك ثلاثة أفلام دفعة واحدة ينتظرها الجمهور ما طبيعة كل دور تقدمينه ولماذا كلها فى هذا التوقيت؟





- بالفعل انتهيت من تصوير دورى فى فيلم «أسوار»، وأجسد فيه دور نجمة سينمائية مشهورة تدخل فى طريق الإدمان، ثم السجن، وأستكمل تصوير فيلمين هما «عش الدبابير» و«دماغ شيطان»، وفى العمل الأول أجسد شخصية تدعى «سحر» وتعمل «نصابة»، وتحمست للفيلم لأنه تجربة شبابية تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى، أما الفيلم الثالث «دماغ الشيطان»، فرشحنى له باسم سمرة، ووجدت فيه الكثير من عوامل الجذب، والدور مليء بالشر والجمهور سيكرهنى.





■ علمنا أن فيلم «أسوار» كان مرشحا للعرض فى أكثر من مهرجان لماذا لم يتم ذلك؟





- بالفعل، تم ترشيحه من عدة مهرجانات لكنه لم يكن تم الانتهاء منه بالكامل، وكان من المفترض أن يشارك فى مهرجان دبى السينمائى قبل أن يتم إلغاؤه، ومؤخرا تم ترشيحه للعرض فى مهرجان الجونة السينمائي، وما زال الفيلم لم يتم الانتهاء منه 100%.









■ تركزين هذه الأيام فى السينما لماذا ابتعدت عن الدراما؟





- عرض على الكثير من الأعمال رمضان الماضي، وقرأت عدة سيناريوهات، لكنها لم تلق إعجابى، ووجدتها كلها لم تضف لمشوارى الفنى.









■ لكنك اعتذرت أيضًا عن مسلسل «رحيم» وهذا المسلسل حقق نجاحا كبيرا فى رمضان؟.





- مسلسل «رحيم» كان فيه الأمر مختلفاً ولم يكن اعتذارى لأن العمل غير جيد، لكن كان هناك خلاف بينى وبين جهة الإنتاج على بنود العقد، لذلك انسحبت منه، وأنا أرى أن موسم رمضان لم يعد الوحيد بل أصبح هناك مواسم أخرى يعرض فيها أعمال وتحقق نجاحا كبيرا أيضا.









■ الجميع فسر حالة النشاط الفنى التى تعيشينها أن ذلك بسبب سعادتك بالطلاق، هل هذا صحيح؟





- بالفعل، وجدت الناس يقولون إننى أصبحت أجمل بعد الطلاق، وأرى أن رأيهم هذا جاء بسبب أننى فعليًا طوال فترة مشاكلى مع طليقى التى استغرقت عامين كاملين، كنت أمر بمرحلة اكتئاب ولم أركز فى شكلى وكان يتضح عليَ عدم السعادة بالفعل، وبعد الانفصال، عدت للاهتمام بنفسى وعملى أكثر، وهذا ما رآه الناس، ولذلك قالوا هذا الكلام بأننى «احلويت» بعد الانفصال.









■ قلت كثيرا إنك لا ترغبين أن يدخل بناتك مجال التمثيل لماذا وافقت على دخول ابنتك الصغرى المجال؟



