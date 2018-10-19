حكايات عصفور قمر الدين.. يسرا تدق ناقوس خطر زيادة أعداد المصابين بالإيدز فى مصر

لا تنشغل يسرا بفنها وأعمالها الدرامية الجديدة فقط، فهى حريصة كل الحرص على دورها المجتمعى والخيرى، لتقديم المساعدة والدعم لقطاع عريض من الشعب المصرى، وكونها أحد سفراء النوايا الحسنة السابقين، تنشغل يسرا حالياً بزيادة أعداد المصابين بمرض الإيدز فى مصر، وهو ما جعلها تطالب بتصنيع الدواء المعالج للمرض بمصر، للسيطرة على تزايد أعداد المصابين، والسيطرة عليه وتوفير العلاج لغير القادرين والذين يحتاجون تكاتف الجميع معهم للقضاء على هذا المرض الخطير، وتطمح يسرا فى دراسة تجربة إيران فى تصنيع الدواء والقضاء على المرض رغم أنها كانت من أكثر الدول إصابة بالمرض.