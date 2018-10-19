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وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول إنشاء المركز المصري الصيني لأبحاث وتطوير الميكنة الزراعية

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:44 ص
وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول إنشاء المركز المصري الصيني لأبحاث وتطوير الميكنة الزراعية
الدكتور خالد عبد الغفار - أرشيفية
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رضا سلامة
 
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا قدمه الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومي للبحوث، حول إنشاء شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية المركز المصري الصيني لأبحاث وتطوير الميكنة الزراعية، والذي افتتحته الدكتورة وفاء حجاج، رئيسة الشعبة، خلال فعاليات المنتدى الدولي "الحزام والطريق.. التعاون الدولي للعلوم والتكنولوجيا الزراعية" والذي نظمته أكاديمية شندونج للعلوم والتكنولوجيا بالصين.

وأشار "شعلان" إلى أن إنشاء هذا المركز يعد جزءًا من اتفاقية  التبادل العلمي الدولية المبرمة عام ٢٠١٦ بين المركز القومي للبحوث وأكاديمية شندونج للعلوم والتكنولوجيا بالصين؛ بهدف دفع البحوث والدراسات في مجال الميكنة الزراعية، وتدعيم العلاقات الدولية بين مصر والصين.

وأكد أنه في إطار الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، سيتم مناقشة التعاون في المجالات الزراعية الأخرى والتي من شأنها النهوض بقطاع الزراعة في الدولتين.
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