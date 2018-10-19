5 طرق طبيعية للقضاء على الاسمرار أسفل الإبطين

تعاني الكثير من النساء من اسمرار أسفل الإبطين، ويلجأن إلى استخدام الكريمات والمستحضرات المختلفة للتخلص منها.





وبدلاً من استخدام المستحضرات التي تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيماوية، يمكن استبدالها بأخرى طبيعية، مُحضرة من مواد طبيعية يحتوي عليها كل منزل. وفيما يلي مجموعة من هذه الوسائل، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:





1- عصير الليمون

يعتبر الليمون عامل تبيض طبيعي، ويساعد على تفتيح المناطق التي يتغير لونها. كل ما عليك القيام به هو أن تفركي عصير الليمون في المنطقة الداكنة كل يوم لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق قبل الاستحمام، وبعد ذلك يُنصح بترطيب المنطقة بمجرد الانتهاء من الاستحمام، وسوف تلاحظين النتائج في غضون 7-10 أيام.





2- عصير البطاطا

بشكل مشابه لليمون، تُعتبر البطاطا أيضاً مبيض طبيعي ومضاد للتهيج يساعد على علاج اسمرار الإبطين والتخلص من الحكة. ويمكنك وضع شريحة رقيقة أو وضع عصير البطاطا على الإبطين وتركها لمدة 10-15 دقيقة، وللحصول على نتائج فعالة، استخدمي هذه الطريقة مرتين في اليوم.





3- خل التفاح

يحتوي خل التفاح على أحماض خفيفة تساعد على إزالة الخلايا الميتة، وهو أيضًا مطهر طبيعي ممتاز. اخلطي ملعقتين من الخل مع صودا الخبز، وضع هذا المزيج على المنطقة المصابة واتركيه لمدة عشر دقائق أو حتى يجف، ومن ثم اشطفي المنطقة بالماء البارد، وكرري هذه العملية ثلاث مرات للحصول على النتائج المطلوبة.





4- زيت الزيتون

اخلطي ملعقة طعام من زيت الزيتون مع السكر البني، للحصول على مقشر طبيعي، وافركي المنطقة المطلوب علاجها لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم اتركيها لمدة خمس دقائق، قبل شطفها بالماء الفاتر، ويمكن تطبيق ذلك مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.





5- الصبار

يمكنك إما استخلاص الهلام من نبتة الصبار، أو استخدام المواد العضوية المستخرجة منها، حيث يتم تطبيق هذا الهلام تحت الإبطين وتركه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء بعد ذلك، حيث أن الصبارعبارة عن مقشر طبيعي يزيل الجلد الميت، ويحمل خصائص مضادة للبكتيريا تساعد على تهدئة وتغذية البشرة.