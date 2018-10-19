حكايات عصفور قمر الدين.. الفيشاوي يرفض العلاج على نفقة الدولة والحقنة الواحدة بـ45 ألف جنيه

بنفس القوة والجرأة التى صرح بها الفنان الكبير فاروق الفيشاوى خبر إصابته بمرض السرطان اللعين، رفض الفيشاوى فكرة علاجه على نفقة الدولة على الرغم من التكلفة الكبيرة للعلاج، والتى قد تصل إلى 45 ألف جنيه للحقنة الواحدة، تشخيص الأطباء يؤكد إصابة الفيشاوى بسرطان الأمعاء وأنه فى مرحلة متقدمة ربما يكون قد وصل للكبد ولكن نسب الشفاء قوية إذا ما اتبع أحدث البروتوكلات العلاجية بالإضافة لقوة الإرادة والإصرار التى يتمتع بهما الفيشاوى، الذى لقن الجميع درساً فى الشجاعة والمواجهة.. وربما نحتفل معه قريباً بانتصاره على المرض وهزيمة هذا المرض اللعين.