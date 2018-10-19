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أحمد زاهر يستأنف تصوير فيلم زنزانة 7

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:12 ص
أحمد زاهر يستأنف تصوير فيلم زنزانة 7
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الفجر الفني
 
يواصل الفنان أحمد زاهر تصوير دوره في فيلم "زنزانة 7" الذي يخوض بطولته برفقة الفنان نضال الشافعي، وذلك استعدادا لطرح الفيلم بموسم رأس السنة المقبل، حيث من المقرر أن يسافروا إلي الغردقة من أجل استكمال التصوير.

وصرح "زاهر"، بأن الدور الذي يقدمه جديد عليه بالإضافة إلى أن القصة التي يناقشها العمل من واقع مجتمع.

وتابع : العمل يضم نخبة كبيرة من النجوم ويعتمد على البطولة الجماعية لذلك وافقت على العمل.

شارك فى بطولة "زنزانة 7" نضال الشافعى وإيهاب فهمى ومنة فضالى والإعلامى تامر أمين وعلا غانم ومايا نصرى، تأليف حسام موسى، وإنتاج بلال صبرى وأيمن كشك.
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