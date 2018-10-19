ننشر أسعار الدولار فى البنوك الآن

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، ليسجل في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.





وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.



