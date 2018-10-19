حلمي عبد الباقي يعود بلوك جديد بعد فترة غياب

نشر المطرب حلمي عبد الباقي صورة جديدة له على صفحته على فيس بوك وظهر بعد غياب عن كل متابعيه على صفحات التواصل الاجتماعى.





وعلق حلمي على الصورة وكتب "ايه رأيكم في اللوك ده".





وكان قد طرح الفنان حلمي عبد الباقي مؤخرا كليبه الجديد بعنوان "اعذروني" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بعدما قام بطرح أغنية الكليب قبل أيام ولاقت نجاحا فور طرحها.





وقامت قناة "طرب" الفضائية بعرض الكليب على ترددها، وقناتها وموقعها الخاص بالأغاني والكليبات، فور طرحه.





الكليب من كلمات: سامح الكومي، وألحان: أحمد عبد الفتاح، وتوزيع: نورا البحيري، وصولو كمان: يحيى عمر، وصولو ناي: محمد مصطفى، وإيقاع: مختار جابر، وهندسة صوتية: محمد جودة.