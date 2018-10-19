7 مواجهات حاسمة في القسم الثالث بالقاهرة

تنطلق الثالثة إلا ربع من عصر السبت سبعة مباريات بالجولة العاشره للمجموعه السادسة للقسم الثالث.





من المقرر أن يستضيف فريق الاتصالات صاحب المركز الرابع بقيادة أكرام عبد المجيد برصيد 16 نقطة نظيره فريق الشرطة المتصدر بقيادة توفيق صقر برصيد 18 نقطة.





وفي لقاء دربي بالقليوبيه يلعب بهتيم صاحب المركز السادس بقيادة ابراهيم هيكل برصيد 14 نقطة مع فريق البلاستيك صاحب المركز الثالث بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 16 نقطة.





ويخوض السكه الحديد صاحب المركز الخامس بقيادة جمال عبد الحميد برصيد 15 نقطة لقاء سهل مع فريق منشيه ناصر الاخير بدون رصيد من النقاط بقيادة حمزه على.





ويلتقي فريق الماظه صاحب المركز الثاني بقيادة جمال تركى برصيد 17 نقطة مع فريق العبور صاحب المركز التاسع بقيادة عبد الحميد ميدو برصيد 10 نقاط.





ويواجه مصر للتأمين صاحب المركز السابع بقيادة رمضان ابراهيم برصيد 12 نقطة نظيره فريق القومى صاحب المركز الثامن بقيادة حاتم حسن برصيد 11 نقطة,





كما يلعب الغابه الذي يأتي بالمركز الـ 11 بقيادة مصطفى طه مع الأميريه بالمركز 12 بقيادة خالد سعد، ولكل منهما 9 نقاط.





وأسكو صاحب المركز قبل الأخير بقيادة يحيى مصطفى برصيد 3 نقاط يلتقي مع فريق المرج صاحب المركز العاشر بقيادة عمرو عبد الدايم برصيد 10 نقاط.





- ترتيب المجموعة السادسة:

1- اتحاد الشرطة 18 نقطة

2-ألماظه 17 نقطة

3- البلاستيك 16 نقطة

4- الاتصالات 16 نقطة

5- السكه الحديد 15 نقطة

6- بهتيم 14 نقطة

7- مصر للتأمين 12 نقطة

8- القومى 11 نقطة

9-العبور 10 نقاط

10-المرج 10 نقاط

11-الغابه 9 نقاط

12- الاميريه 9 نقاط

13- اسكو 3 نقاط

14- منشيه ناصر بلا نقاط.



