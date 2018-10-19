علامات تدل على إصابة رضيعك بالجفاف.. تعرفي عليها





يعتبر الجفاف حالة خطر على الرضّع، أي قبل أن يتم الصغير سنتين، لكن لا يعني أنه مسألة هينة على الأطفال في مراحل تالية. فعند ملاحظة علامات الجفاف عليك التماس الرعاية الطبية على الفور حتى لو كانت شدة الجفاف متوسطة.





يستطيع الأطفال الذين يتكلمون إخبار الآباء بإحساسهم بالعطش، لكن قبل عمر سنتين على الأبوين ملاحظة ومراقبة الطفل لرصد علامات الجفاف، وأهمها: جفاف الفم والشفتين، والإحساس بالانزعاج، والهرج في التعبير، وعدم إنتاج الدموع عند البكاء.





كما لا يبلل الطفل الذي يشعر بالجفاف الحفاض لمدة 6 ساعات متتالية، ويكون لون بوله غامقاً ورائحته قوية.

الجفاف الشديد. إلى جانب الأعراض المشار إليها أعلاه، تتضمن علامات هذه الحالة: العيون الغارقة، والنعاس المفرط، وبرودة اليدين والقدمين، ووجود بقع غائرة على الرأس. وتتطلّب هذه الحالة طلب المساعدة الطبية على الفور.



